Эксперт оценил возможное ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 16.09.2025
10:42 16.09.2025 (обновлено: 10:43 16.09.2025)
Эксперт оценил возможное ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам станет безрассудным решением, противоречащим базовым принципам демократии и равенства, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России" Олег Николаев. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "Такой подход безрассуден, вызывает удивление и не выдерживает критики с точки зрения здравого смысла. Он противоречит базовым принципам демократии и равенства, то, за что как раз и ратуют на словах евродипломаты, порождая вдобавок дискриминацию по национальному признаку", - сказал Николаев. По его словам, ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам приведет лишь к разрушению взаимопонимания и усилит отчуждение. "Если в Европе действительно ценят свои идеи и ценности, логично создавать условия для диалога и обмена, а не перекрывать возможности для личных встреч, туризма и культурной коммуникации. Ограничения въезда не только бьют по обычным людям и бизнесу, но и наносят ущерб долгосрочным интересам Европы. Это очевидно любому здравомыслящему человеку, но, видимо, недоступно для понимания европейских чиновников", - сказал Николаев. При этом, по его мнению, если визовый доступ в Европу полностью перекроют, логичным следствием станет дополнительный рост внутреннего туризма в России, который и так "испытывает бум с момента начала санкционной вакханалии".
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам станет безрассудным решением, противоречащим базовым принципам демократии и равенства, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России" Олег Николаев.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
"Такой подход безрассуден, вызывает удивление и не выдерживает критики с точки зрения здравого смысла. Он противоречит базовым принципам демократии и равенства, то, за что как раз и ратуют на словах евродипломаты, порождая вдобавок дискриминацию по национальному признаку", - сказал Николаев.
По его словам, ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам приведет лишь к разрушению взаимопонимания и усилит отчуждение.
"Если в Европе действительно ценят свои идеи и ценности, логично создавать условия для диалога и обмена, а не перекрывать возможности для личных встреч, туризма и культурной коммуникации. Ограничения въезда не только бьют по обычным людям и бизнесу, но и наносят ущерб долгосрочным интересам Европы. Это очевидно любому здравомыслящему человеку, но, видимо, недоступно для понимания европейских чиновников", - сказал Николаев.
При этом, по его мнению, если визовый доступ в Европу полностью перекроют, логичным следствием станет дополнительный рост внутреннего туризма в России, который и так "испытывает бум с момента начала санкционной вакханалии".
