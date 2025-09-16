СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию

https://ria.ru/20250916/vizit-2042246205.html

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Маршрут визита в Великобританию президента США Дональда Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протесты, которые должны пройти в среду против его приезда, сообщает газета Washington Post. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году. "Маршрут (пребывания Трампа - ред.) в Виндзорском замке и королевского замка в Чекерс (официальную загородную резиденцию премьер-министра - ред.), которые оба находятся за пределами Лондона, позволяет Трампу находится вдали от массовых протестов, запланированных против его визита", - отмечает Washington Post. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика. Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены превзойти числом масштабную "ультраправую" демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные. Британский правый активист Томми Робинсон заявил 13 сентября, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.

