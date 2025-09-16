Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/vizit-2042246205.html
СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию
СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию - РИА Новости, 16.09.2025
СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию
Маршрут визита в Великобританию президента США Дональда Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протесты, которые должны пройти в среду против его... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:43:00+03:00
2025-09-16T15:43:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
сша
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c8d122860cea3e3164faf468d8698b95.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Маршрут визита в Великобританию президента США Дональда Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протесты, которые должны пройти в среду против его приезда, сообщает газета Washington Post. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году. "Маршрут (пребывания Трампа - ред.) в Виндзорском замке и королевского замка в Чекерс (официальную загородную резиденцию премьер-министра - ред.), которые оба находятся за пределами Лондона, позволяет Трампу находится вдали от массовых протестов, запланированных против его визита", - отмечает Washington Post. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика. Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены превзойти числом масштабную "ультраправую" демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные. Британский правый активист Томми Робинсон заявил 13 сентября, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
https://ria.ru/20250915/britaniya-2041859508.html
https://ria.ru/20250914/ssha-2041855682.html
https://ria.ru/20250913/robinson-2041725813.html
лондон
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_2603f85a4ee504d2d8c1b39d752d6630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Лондон, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию

WP: маршрут визита Трампа в Британию не позволит ему столкнуться с протестами

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Маршрут визита в Великобританию президента США Дональда Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протесты, которые должны пройти в среду против его приезда, сообщает газета Washington Post.
Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Визит, который потрясет Британию: в Лондоне очень боятся приезда Трампа
15 сентября, 08:00
"Маршрут (пребывания Трампа - ред.) в Виндзорском замке и королевского замка в Чекерс (официальную загородную резиденцию премьер-министра - ред.), которые оба находятся за пределами Лондона, позволяет Трампу находится вдали от массовых протестов, запланированных против его визита", - отмечает Washington Post.
Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.
Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены превзойти числом масштабную "ультраправую" демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Трамп вряд ли отложит визит в Великобританию, заявил экс-посол Форд
14 сентября, 16:06
Британский правый активист Томми Робинсон заявил 13 сентября, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия".
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
Видео со страницы британского активиста Томми Робинсона - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Лондоне прошла многотысячная акция против нелегальной миграции
13 сентября, 19:44
 
В миреЛондонВеликобританияСШАДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала