Виндзор украсили флагами США перед приездом Трампа

Виндзор украсили флагами США перед приездом Трампа - РИА Новости, 16.09.2025

Виндзор украсили флагами США перед приездом Трампа

16.09.2025

ВИНДЗОР, 16 сен - РИА Новости. Британский городок Виндзор, где находится резиденция британских монархов и куда приедет президент США Дональд Трамп во вторник вечером, украсили американскими флагами, передает корреспондент РИА Новости. Трамп прибывает в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Ожидается, что американский лидер прилетит в Великобританию около 21.00 по местному времени (23.00 мск), после чего проследует в замок Виндзора. Официальные мероприятия начнутся в среду. К приезду Трампа городок украсили американскими и британскими флагами. Они находятся вдоль определенного маршрута - судя по всему, именно по нему поедет американский президент. В городе также собралось значительное количество британских и международных СМИ. Некоторые приехали в собственных фургонах. Кроме того, городские власти соорудили для СМИ специальные палатки, которые расположены у въезда в замок Виндзор. Карл III примет чету Трампов в Виндзорском замке 17-го и 18-го сентября. В среду там запланирован банкет в торжественной обстановке. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены в среду превзойти числом масштабную "ультраправую" демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные. Демонстранты также намерены собраться в Виндзоре вечером во вторник, чтобы "встретить" Трампа. Как сообщала газета Washington Post, маршрут визита в Великобританию Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.

