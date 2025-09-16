https://ria.ru/20250916/vilfand-2042150225.html

Вильфанд назвал первую половину сентября необычной

Вильфанд назвал первую половину сентября необычной - РИА Новости, 16.09.2025

Вильфанд назвал первую половину сентября необычной

Осадков в Москве не было всю первую половину сентября, это очень необычно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Осадков в Москве не было всю первую половину сентября, это очень необычно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На самом деле, за первую половину месяца совсем не выпадало осадков, что очень необычно для сентября. Но за счет того, что много осадков выпало в июле, августе, почва нормально увлажнена, поэтому посевные работы нормально сейчас идут в центре Европейской России", - сказал Вильфанд. Он добавил, что с конца недели в Москве ожидается облачная погода, возможны осадки.

