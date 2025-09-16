https://ria.ru/20250916/veteran-2042176543.html
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин - РИА Новости, 16.09.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 16.09.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщается на сайте мэрии. "Администрация Великого Новгорода… выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почётного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Виктора Михайловича Турыгина, который ушёл из жизни 15 сентября 2025 года на 98-м году жизни", - говорится в сообщении. Уточняется, что Виктор Турыгин был призван в ряды Красной Армии в 1944 году, когда ему было 17 лет. После обучения в Пятигорском танковом училище в звании командира танкового орудия он освобождал Украину и Польшу, участвовал в охране освобожденных территорий Северного Кавказа, занимался ликвидацией диверсионных групп и остатков фашистских формирований на территории Польши. В 1947 году вернулся в Новгород. Работал техником в учреждениях связи и отделе метрологии на заводе "Планета". Статус "Ветеран, участник Великой Отечественной войны" ему был присвоен в апреле 2003 года. В марте 2025 года в с связи с 80-летием Победы ему было присвоено звание "Почетный гражданин Великого Новгорода".
