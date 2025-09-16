Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/veteran-2042176543.html
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин - РИА Новости, 16.09.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:03:00+03:00
2025-09-16T11:03:00+03:00
великий новгород
польша
украина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042176878_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_c4174e51812fe8730149cb249c647e4a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщается на сайте мэрии. "Администрация Великого Новгорода… выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почётного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Виктора Михайловича Турыгина, который ушёл из жизни 15 сентября 2025 года на 98-м году жизни", - говорится в сообщении. Уточняется, что Виктор Турыгин был призван в ряды Красной Армии в 1944 году, когда ему было 17 лет. После обучения в Пятигорском танковом училище в звании командира танкового орудия он освобождал Украину и Польшу, участвовал в охране освобожденных территорий Северного Кавказа, занимался ликвидацией диверсионных групп и остатков фашистских формирований на территории Польши. В 1947 году вернулся в Новгород. Работал техником в учреждениях связи и отделе метрологии на заводе "Планета". Статус "Ветеран, участник Великой Отечественной войны" ему был присвоен в апреле 2003 года. В марте 2025 года в с связи с 80-летием Победы ему было присвоено звание "Почетный гражданин Великого Новгорода".
великий новгород
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042176878_112:0:817:529_1920x0_80_0_0_2b17e832ccd106fc2b4ccf53c0b18848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, польша, украина, общество
Великий Новгород, Польша, Украина, Общество
Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин

В Великом Новгороде умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин

© Фото : Администрация Великого НовгородаВетеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Администрация Великого Новгорода
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщается на сайте мэрии.
"Администрация Великого Новгорода… выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почётного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Виктора Михайловича Турыгина, который ушёл из жизни 15 сентября 2025 года на 98-м году жизни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Виктор Турыгин был призван в ряды Красной Армии в 1944 году, когда ему было 17 лет. После обучения в Пятигорском танковом училище в звании командира танкового орудия он освобождал Украину и Польшу, участвовал в охране освобожденных территорий Северного Кавказа, занимался ликвидацией диверсионных групп и остатков фашистских формирований на территории Польши. В 1947 году вернулся в Новгород. Работал техником в учреждениях связи и отделе метрологии на заводе "Планета".
Статус "Ветеран, участник Великой Отечественной войны" ему был присвоен в апреле 2003 года. В марте 2025 года в с связи с 80-летием Победы ему было присвоено звание "Почетный гражданин Великого Новгорода".
 
Великий НовгородПольшаУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала