Будапешт заявил, что не намерен отказываться от закупок российской нефти - РИА Новости, 16.09.2025
15:08 16.09.2025
Будапешт заявил, что не намерен отказываться от закупок российской нефти
БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Будапешт не откажется от российской нефти из-за отсутствия альтернатив, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока."Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", — сказал он в Брюсселе.Бока пояснил, что Будапешт обсуждает напрямую с Вашингтоном ситуацию с поставками нефти. По его словам, Штаты понимают особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах они демонстрируют больше понимания, чем европейские партнеры.Министр добавил, что российская экономика не зависит от продажи нефти Будапешту и Братиславе.Как отмечала Politico, страны Евросоюза вряд ли полностью откажутся от российской нефти раньше 2027 года, несмотря на требования Трампа. По мнению газеты, они похожи на уловку, чтобы заставить Европу покупать больше американских энергоресурсов.
БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Будапешт не откажется от российской нефти из-за отсутствия альтернатив, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок. Венгерское правительство никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии", — сказал он в Брюсселе.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны — члены НАТО откажутся от российской нефти. По его мнению, это может сыграть роль в прекращении украинского конфликта.

Бока пояснил, что Будапешт обсуждает напрямую с Вашингтоном ситуацию с поставками нефти. По его словам, Штаты понимают особое положение Венгрии и Словакии, в некоторых аспектах они демонстрируют больше понимания, чем европейские партнеры.
Министр добавил, что российская экономика не зависит от продажи нефти Будапешту и Братиславе.

По данным Евростата, которые изучило РИА Новости, эти страны остаются основными покупателями российской нефти среди членов ЕС. В июле Венгрия импортировала 3,1 миллиона баррелей, а Словакия — 2,7 миллиона.

Как отмечала Politico, страны Евросоюза вряд ли полностью откажутся от российской нефти раньше 2027 года, несмотря на требования Трампа. По мнению газеты, они похожи на уловку, чтобы заставить Европу покупать больше американских энергоресурсов.
