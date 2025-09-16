https://ria.ru/20250916/vengrija-2042247169.html
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС - РИА Новости, 16.09.2025
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС
Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам... РИА Новости, 16.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Я еще не видел следующего пакета санкций. Насколько я понимаю, Еврокомиссия хотела опубликовать его сегодня, но отложила это на более поздний срок. Не видя пакета санкций, я не могу сказать какую-либо позицию Венгрии по этому вопросу", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС
