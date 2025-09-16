Рейтинг@Mail.ru
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС - РИА Новости, 16.09.2025
15:34 16.09.2025
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС - РИА Новости, 16.09.2025
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС
Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:34:00+03:00
2025-09-16T15:34:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Я еще не видел следующего пакета санкций. Насколько я понимаю, Еврокомиссия хотела опубликовать его сегодня, но отложила это на более поздний срок. Не видя пакета санкций, я не могу сказать какую-либо позицию Венгрии по этому вопросу", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
венгрия
брюссель
в мире, венгрия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС

Министр Бока: Венгрия пока не видела новый пакет антироссийских санкций ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Я еще не видел следующего пакета санкций. Насколько я понимаю, Еврокомиссия хотела опубликовать его сегодня, но отложила это на более поздний срок. Не видя пакета санкций, я не могу сказать какую-либо позицию Венгрии по этому вопросу", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
23 июня, 13:32
 
В миреВенгрияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
