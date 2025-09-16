https://ria.ru/20250916/vengrija-2042247169.html

Венгрия пока не сформулировала позицию по новому пакету санкций ЕС

2025-09-16T15:34:00+03:00

в мире

венгрия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Венгрия пока не может сформулировать свою позицию по новому пакету антироссийских санкций ЕС, потому что даже не видела его, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Я еще не видел следующего пакета санкций. Насколько я понимаю, Еврокомиссия хотела опубликовать его сегодня, но отложила это на более поздний срок. Не видя пакета санкций, я не могу сказать какую-либо позицию Венгрии по этому вопросу", - сказал Бока журналистам в Брюсселе.

венгрия

брюссель

2025

