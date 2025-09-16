Рейтинг@Mail.ru
ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях
21:14 16.09.2025
ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях
ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях - РИА Новости, 16.09.2025
ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях
Тактический воздушный десант подразделений ВДВ России и спецназа Ирана разгромил условного противника в населенном пункте в рамках совместных стратегических... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:14:00+03:00
2025-09-16T21:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328225_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_c64299572f94b60b301fff9f6ad0bc1d.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тактический воздушный десант подразделений ВДВ России и спецназа Ирана разгромил условного противника в населенном пункте в рамках совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2025", сообщило Минобороны. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области главные силы тактического воздушного десанта, объединившись с передовыми группами разгромили противника в населенном пункте и перешли к его удержанию", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подразделения десанта на квадроциклах с установленными на них станковыми автоматическими гранатометами АГС-17 "Пламя" во взаимодействии с подразделениями спецназа Исламской Республики Иран смежными флангами, рассредоточенными боевыми порядками на широком фронте осуществили маневр в направлении населенного пункта при поддержке разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.
россия, иран, нижегородская область, воздушно-десантные войска россии, учения "запад-2025"
Россия, Иран, Нижегородская область, Воздушно-десантные войска России, Учения "Запад-2025"
ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях

ВДВ России и спецназ Ирана уничтожили противника на учениях "Запад-2025"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тактический воздушный десант подразделений ВДВ России и спецназа Ирана разгромил условного противника в населенном пункте в рамках совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2025", сообщило Минобороны.
"В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области главные силы тактического воздушного десанта, объединившись с передовыми группами разгромили противника в населенном пункте и перешли к его удержанию", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения десанта на квадроциклах с установленными на них станковыми автоматическими гранатометами АГС-17 "Пламя" во взаимодействии с подразделениями спецназа Исламской Республики Иран смежными флангами, рассредоточенными боевыми порядками на широком фронте осуществили маневр в направлении населенного пункта при поддержке разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
