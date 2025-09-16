https://ria.ru/20250916/vdv-2042344252.html

ВДВ России и спецназ Ирана разгромили условного противника на учениях

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Тактический воздушный десант подразделений ВДВ России и спецназа Ирана разгромил условного противника в населенном пункте в рамках совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2025", сообщило Минобороны. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области главные силы тактического воздушного десанта, объединившись с передовыми группами разгромили противника в населенном пункте и перешли к его удержанию", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что подразделения десанта на квадроциклах с установленными на них станковыми автоматическими гранатометами АГС-17 "Пламя" во взаимодействии с подразделениями спецназа Исламской Республики Иран смежными флангами, рассредоточенными боевыми порядками на широком фронте осуществили маневр в направлении населенного пункта при поддержке разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.

