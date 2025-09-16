https://ria.ru/20250916/vdv-2042325498.html

Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"

Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"

Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"

Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

ил-76мд-90а

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.

