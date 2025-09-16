Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
19:04 16.09.2025
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
ил-76мд-90а
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.
россия
Новости
ru-RU
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, ил-76мд-90а
Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России, Ил-76МД-90А
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"

МО: подразделения ВДВ десантировали на парашютах в ходе учения "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.
В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии
БезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы РоссииИл-76МД-90А
 
 
