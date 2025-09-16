https://ria.ru/20250916/vdv-2042325498.html
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:04:00+03:00
2025-09-16T19:04:00+03:00
2025-09-16T19:04:00+03:00
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
ил-76мд-90а
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042282654_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93a2b4fed3e37f47ed51aca5da932246.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения ВДВ десантировали на парашютах военных и технику в ходе основного этапа учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250916/zapad-2042313369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042282654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d77b4496ba44951b447645798d024f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, ил-76мд-90а
Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России, Ил-76МД-90А
Подразделения ВДВ десантировались на парашютах на учениях "Запад-2025"
МО: подразделения ВДВ десантировали на парашютах в ходе учения "Запад-2025"