ВС России нанесли удар по узлу распределения западной военной помощи ВСУ

ВС России нанесли удар по узлу распределения западной военной помощи ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025

ВС России нанесли удар по узлу распределения западной военной помощи ВСУ

16.09.2025

Российские военные поразили логистический узел распределения западных военных поставок ВСУ, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные поразили логистический узел распределения западных военных поставок ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — рассказали там.Ударам подверглись:Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.

