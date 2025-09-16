https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
Мошенники стали часто отправлять поддельные документы или тревожные сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мошенники стали часто отправлять поддельные документы или тревожные сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", — рассказала она. Если жертва решит проверить информацию и связаться с ее отправителем, мошенники смогут обойти системы безопасности банков и мобильных операторов, которые призваны блокировать подозрительные входящие вызовы, пояснила Волк. Сообщения могут отправить в мессенджер, на электронную почту, СМС-сообщением и даже в обычный почтовый ящик. Обычно это информация о взломе аккаунта, необходимости замены документов, банковской или сим-карты, либо просьбы оплатить услуги или штрафы. При этом аферисты полагают, что самостоятельно позвонившего человека намного проще обмануть, поскольку он верит в искренность предложения помощи.
