15:03 16.09.2025 (обновлено: 17:31 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
Мошенники стали часто отправлять поддельные документы или тревожные сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мошенники стали часто отправлять поддельные документы или тревожные сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", — рассказала она. Если жертва решит проверить информацию и связаться с ее отправителем, мошенники смогут обойти системы безопасности банков и мобильных операторов, которые призваны блокировать подозрительные входящие вызовы, пояснила Волк. Сообщения могут отправить в мессенджер, на электронную почту, СМС-сообщением и даже в обычный почтовый ящик. Обычно это информация о взломе аккаунта, необходимости замены документов, банковской или сим-карты, либо просьбы оплатить услуги или штрафы. При этом аферисты полагают, что самостоятельно позвонившего человека намного проще обмануть, поскольку он верит в искренность предложения помощи.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мошенники стали часто отправлять поддельные документы или тревожные сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решения с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить", — рассказала она.
Если жертва решит проверить информацию и связаться с ее отправителем, мошенники смогут обойти системы безопасности банков и мобильных операторов, которые призваны блокировать подозрительные входящие вызовы, пояснила Волк.
Сообщения могут отправить в мессенджер, на электронную почту, СМС-сообщением и даже в обычный почтовый ящик. Обычно это информация о взломе аккаунта, необходимости замены документов, банковской или сим-карты, либо просьбы оплатить услуги или штрафы. При этом аферисты полагают, что самостоятельно позвонившего человека намного проще обмануть, поскольку он верит в искренность предложения помощи.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Заголовок открываемого материала