Reuters: США одобрили первый пакет помощи Киеву, профинансированный НАТО

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа и Пентагон одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Перечень приоритетных потребностей", — говорится в публикации.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

