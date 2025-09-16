https://ria.ru/20250916/ukraina-2042291323.html
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 16.09.2025
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде
В политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины, это плохая новость для Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:49:00+03:00
2025-09-16T17:49:00+03:00
2025-09-16T17:49:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий разумков
евросоюз
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины, это плохая новость для Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. "В политических кругах наших союзных стран, как в США, так и в Европе, всё чаще говорят о некой "усталости от Украины" и тщетности мирных усилий. Это очень плохая новость для Украины и украинского народа", - написал Разумков в статье для журнала Time. В таких условиях, считает Разумков, критически важно сохранить лидерство США в переговорах, чтобы обеспечить проведение переговоров Украины и России. В июне польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что Польша и весь мир устали от темы Украины. В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что и само украинское общество устало от боевых действий и ждет мира.
https://ria.ru/20250902/estoniya-2039018927.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дмитрий разумков, евросоюз, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Разумков, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде
Разумков назвал усталость ЕС и США от Украины плохой новостью для Киева