В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде

В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде

В политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины, это плохая новость для Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины, это плохая новость для Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. "В политических кругах наших союзных стран, как в США, так и в Европе, всё чаще говорят о некой "усталости от Украины" и тщетности мирных усилий. Это очень плохая новость для Украины и украинского народа", - написал Разумков в статье для журнала Time. В таких условиях, считает Разумков, критически важно сохранить лидерство США в переговорах, чтобы обеспечить проведение переговоров Украины и России. В июне польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что Польша и весь мир устали от темы Украины. В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что и само украинское общество устало от боевых действий и ждет мира.

