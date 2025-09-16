Рейтинг@Mail.ru
Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма - РИА Новости, 16.09.2025
13:42 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ukraina-2042215575.html
Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма
2025-09-16T13:42:00+03:00
2025-09-16T13:42:00+03:00
в мире
республика крым
украина
россия
сша
телевидение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042212702_74:0:903:466_1920x0_80_0_0_88a1a4954e7d5c3fa494d13b3f035df2.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украину без Крыма. Один из недавних выпусков ток-шоу был в том числе посвящен 10-летнему юбилею со дня выхода в эфир первого эпизода с Кольбером в сентябре 2015 года. Ведущий вспоминает знаковые, по его мнению, события прошедших десяти лет: выпуск первых беспроводных наушников Airpods от компании Apple в 2016 году, получение американским рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии в 2018-м, разработка вакцин от Covid-19 в 2021 и, наконец, начало специальной военной операции в 2022 году. Ток-шоу демонстрирует карту Украины без Крыма на фоне изображения танков. "Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты", - отмечает Кольбер. Украинские СМИ, в частности, издание "Зеркало недели", агентство УНИАН и ряд телеканалов также обратили внимание на карту их страны, показанную "Поздним шоу". Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии "Позднего шоу", выходившего в эфир более 30 лет. Последний ведущий передачи Стивен Кольбер активно критиковал президента США Дональда Трампа. Телеканал прекратит трансляцию франшизы "Позднее шоу" в мае 2026 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
республика крым
украина
россия
сша
в мире, республика крым, украина, россия, сша, телевидение
В мире, Республика Крым, Украина, Россия, США, Телевидение
© The Late Show with Stephen ColbertКадр из телепередачи "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером
Кадр из телепередачи Позднее шоу с ведущим Стивеном Кольбером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© The Late Show with Stephen Colbert
Кадр из телепередачи "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украину без Крыма.
Один из недавних выпусков ток-шоу был в том числе посвящен 10-летнему юбилею со дня выхода в эфир первого эпизода с Кольбером в сентябре 2015 года. Ведущий вспоминает знаковые, по его мнению, события прошедших десяти лет: выпуск первых беспроводных наушников Airpods от компании Apple в 2016 году, получение американским рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии в 2018-м, разработка вакцин от Covid-19 в 2021 и, наконец, начало специальной военной операции в 2022 году.
Ток-шоу демонстрирует карту Украины без Крыма на фоне изображения танков.
"Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты", - отмечает Кольбер.
Украинские СМИ, в частности, издание "Зеркало недели", агентство УНИАН и ряд телеканалов также обратили внимание на карту их страны, показанную "Поздним шоу".
Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии "Позднего шоу", выходившего в эфир более 30 лет. Последний ведущий передачи Стивен Кольбер активно критиковал президента США Дональда Трампа. Телеканал прекратит трансляцию франшизы "Позднее шоу" в мае 2026 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В миреРеспублика КрымУкраинаРоссияСШАТелевидение
 
 
