Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украину без Крыма.
Один из недавних выпусков ток-шоу был в том числе посвящен 10-летнему юбилею со дня выхода в эфир первого эпизода с Кольбером в сентябре 2015 года. Ведущий вспоминает знаковые, по его мнению, события прошедших десяти лет: выпуск первых беспроводных наушников Airpods от компании Apple в 2016 году, получение американским рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии в 2018-м, разработка вакцин от Covid-19 в 2021 и, наконец, начало специальной военной операции в 2022 году.
"Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты", - отмечает Кольбер.
Украинские СМИ, в частности, издание "Зеркало недели", агентство УНИАН и ряд телеканалов также обратили внимание на карту их страны, показанную "Поздним шоу".
Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии "Позднего шоу", выходившего в эфир более 30 лет. Последний ведущий передачи Стивен Кольбер активно критиковал президента США Дональда Трампа. Телеканал прекратит трансляцию франшизы "Позднее шоу" в мае 2026 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
