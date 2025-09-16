https://ria.ru/20250916/ukraina-2042215575.html

Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма

Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма - РИА Новости, 16.09.2025

Популярное американское шоу показало карту Украины без Крыма

Популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украину без Крыма. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:42:00+03:00

2025-09-16T13:42:00+03:00

2025-09-16T13:42:00+03:00

в мире

республика крым

украина

россия

сша

телевидение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042212702_74:0:903:466_1920x0_80_0_0_88a1a4954e7d5c3fa494d13b3f035df2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украину без Крыма. Один из недавних выпусков ток-шоу был в том числе посвящен 10-летнему юбилею со дня выхода в эфир первого эпизода с Кольбером в сентябре 2015 года. Ведущий вспоминает знаковые, по его мнению, события прошедших десяти лет: выпуск первых беспроводных наушников Airpods от компании Apple в 2016 году, получение американским рэпером Кендриком Ламаром Пулитцеровской премии в 2018-м, разработка вакцин от Covid-19 в 2021 и, наконец, начало специальной военной операции в 2022 году. Ток-шоу демонстрирует карту Украины без Крыма на фоне изображения танков. "Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты", - отмечает Кольбер. Украинские СМИ, в частности, издание "Зеркало недели", агентство УНИАН и ряд телеканалов также обратили внимание на карту их страны, показанную "Поздним шоу". Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии "Позднего шоу", выходившего в эфир более 30 лет. Последний ведущий передачи Стивен Кольбер активно критиковал президента США Дональда Трампа. Телеканал прекратит трансляцию франшизы "Позднее шоу" в мае 2026 года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250824/intervyu-2037308097.html

https://ria.ru/20250821/krym-2036656761.html

республика крым

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика крым, украина, россия, сша, телевидение