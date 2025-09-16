Арестованного по делу об убийстве экс-депутата Рады ищут на Украине

Рейтинг@Mail.ru
11:56 16.09.2025 (обновлено: 12:00 16.09.2025)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинского бизнесмена Араика Амирханяна, арестованного в РФ по делу об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы, уже пять лет ищут на Украине за мошенничество, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.
Как следует из данных, украинский бизнесмен Амирханян был объявлен в розыск на Украине в 2020 году по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
