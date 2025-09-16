https://ria.ru/20250916/ukraina-2042154833.html

"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям

"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям - РИА Новости, 16.09.2025

"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям

Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T08:52:00+03:00

2025-09-16T08:52:00+03:00

2025-09-16T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

артем дмитрук

владимир зеленский

москва

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — говорится в публикации.Политик добавил, что Украина нуждается во власти, которая думает об интересах страны и своем народе."Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил он.Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html

россия

украина

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, москва, минск