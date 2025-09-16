"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042154833.html
Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — говорится в публикации.Политик добавил, что Украина нуждается во власти, которая думает об интересах страны и своем народе."Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил он.Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.
Дмитрук призвал к прямому диалогу с Россией ради достижения мира на Украине