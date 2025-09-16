Рейтинг@Mail.ru
"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 16.09.2025 (обновлено: 17:05 16.09.2025)
"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям
"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям - РИА Новости, 16.09.2025
"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям
Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — говорится в публикации.Политик добавил, что Украина нуждается во власти, которая думает об интересах страны и своем народе."Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил он.Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.
2025
"Только в Москве". Депутат Рады выступил с призывом к властям

Дмитрук призвал к прямому диалогу с Россией ради достижения мира на Украине

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Разрешить конфликт на Украине можно только путем прямого диалога с Россией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сегодня очевидно: реальные переговоры о мире возможны только в Москве или Минске, только на прямых переговорах лидера Украины с лидером Российской Федерации. Именно там может быть заключен настоящий мир и даны реальные гарантии безопасности", — говорится в публикации.
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
Политик добавил, что Украина нуждается во власти, которая думает об интересах страны и своем народе.
"Когда Зеленский ездит по миру, но не едет туда, где реально решается судьба войны, он не ищет мир, а лишь продлевает конфликт", — заключил он.
Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.
Путин рассказал всю правду и обидел Украину
