Рейтинг@Mail.ru
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ukraina-2042140924.html
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2025
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт
Наемники на Украине являются представителями иностранных преступных группировок, играют роль посредников на рынке оружия, заявил РИА Новости преподаватель... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T05:26:00+03:00
2025-09-16T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мексика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_17d01eb4be5d22b00dfaa36a36302ce9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости, Олег Краев. Наемники на Украине являются представителями иностранных преступных группировок, играют роль посредников на рынке оружия, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. "Наемники являются своего рода представителями преступных группировок в некоторых частях мира, особенно, конечно, в конфликте между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства. Ниньо уточнил, что боевики могут играть ключевую роль посредников на черном рынке оружия и в сфере торговли наркотиками, в частности кокаином. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042137544.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_726ce1af69b9cc0bb5d4f10a52045ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мексика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мексика, Вооруженные силы Украины
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт

Ниньо заявил, что наемники на Украине являются посредниками на рынке оружия

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости, Олег Краев. Наемники на Украине являются представителями иностранных преступных группировок, играют роль посредников на рынке оружия, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.
"Наемники являются своего рода представителями преступных группировок в некоторых частях мира, особенно, конечно, в конфликте между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит
04:31
Ниньо уточнил, что боевики могут играть ключевую роль посредников на черном рынке оружия и в сфере торговли наркотиками, в частности кокаином.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМексикаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала