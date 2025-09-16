На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт
Ниньо заявил, что наемники на Украине являются посредниками на рынке оружия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости, Олег Краев. Наемники на Украине являются представителями иностранных преступных группировок, играют роль посредников на рынке оружия, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.
"Наемники являются своего рода представителями преступных группировок в некоторых частях мира, особенно, конечно, в конфликте между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства.
Ниньо уточнил, что боевики могут играть ключевую роль посредников на черном рынке оружия и в сфере торговли наркотиками, в частности кокаином.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
