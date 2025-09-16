https://ria.ru/20250916/ukraina-2042140924.html

На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости, Олег Краев. Наемники на Украине являются представителями иностранных преступных группировок, играют роль посредников на рынке оружия, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. "Наемники являются своего рода представителями преступных группировок в некоторых частях мира, особенно, конечно, в конфликте между Россией и Украиной", - рассказал собеседник агентства. Ниньо уточнил, что боевики могут играть ключевую роль посредников на черном рынке оружия и в сфере торговли наркотиками, в частности кокаином. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

