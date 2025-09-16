Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск Памфилову
03:08 16.09.2025
СБУ объявила в розыск Памфилову
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно карточке в базе данных, Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны". Памфилова также с марта 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, дунья миятович, мария захарова, служба безопасности украины, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
Глава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно карточке в базе данных, Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны".
Памфилова также с марта 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Дунья Миятович, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, ОБСЕ
 
 
