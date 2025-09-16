https://ria.ru/20250916/ukraina-2042125854.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты...

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Кировоградской областях Украины. По данным ресурса, тревога в Днепропетровской была объявлена в 22.37 мск понедельника, в Черкасской - в 00.01 мск, в Киевской – в 00.25 мск, в Сумской, Полтавской – в 00.26 мск, в Винницкой – в 00.27 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

