https://ria.ru/20250916/udar-2042337889.html

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025

ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области

ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:25:00+03:00

2025-09-16T20:25:00+03:00

2025-09-16T20:32:00+03:00

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042338754_0:349:597:685_1920x0_80_0_0_b6bc4fbfe43867371a2dad255c579af6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале."Противник совершил массированный обстрел города Васильевки с помощью БПЛА. Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал Балицкий.По его словам, гражданские автомобили и часовни при всем желании сложно перепутать с военными объектами."Противник выбирает для себя "цели", которые не могут дать отпор и не могут себя защитить. Всё в стиле нацизма: война с мирной жизнью, с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250916/vsu-2042277360.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, происшествия