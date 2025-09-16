Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 16.09.2025 (обновлено: 20:32 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/udar-2042337889.html
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:25:00+03:00
2025-09-16T20:32:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042338754_0:349:597:685_1920x0_80_0_0_b6bc4fbfe43867371a2dad255c579af6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале."Противник совершил массированный обстрел города Васильевки с помощью БПЛА. Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал Балицкий.По его словам, гражданские автомобили и часовни при всем желании сложно перепутать с военными объектами."Противник выбирает для себя "цели", которые не могут дать отпор и не могут себя защитить. Всё в стиле нацизма: война с мирной жизнью, с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250916/vsu-2042277360.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042338754_0:293:597:741_1920x0_80_0_0_836ee74b9becd2a0579bb4f4d9936644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области

Балицкий: в результате удара ВСУ по Васильевке ранена женщина, разрушена часовня

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара ВСУ по Васильевке в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по Васильевке в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ по Васильевке в Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале.
"Противник совершил массированный обстрел города Васильевки с помощью БПЛА. Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал Балицкий.
По его словам, гражданские автомобили и часовни при всем желании сложно перепутать с военными объектами.
"Противник выбирает для себя "цели", которые не могут дать отпор и не могут себя защитить. Всё в стиле нацизма: война с мирной жизнью, с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
Вчера, 17:17
 
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала