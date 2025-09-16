https://ria.ru/20250916/udar-2042337889.html
ВСУ нанесли удар по Васильевке в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар дронами по городу Васильевка в Запорожской области, разрушена часовня, женщина ранена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале."Противник совершил массированный обстрел города Васильевки с помощью БПЛА. Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал Балицкий.По его словам, гражданские автомобили и часовни при всем желании сложно перепутать с военными объектами."Противник выбирает для себя "цели", которые не могут дать отпор и не могут себя защитить. Всё в стиле нацизма: война с мирной жизнью, с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250916/vsu-2042277360.html
