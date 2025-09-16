https://ria.ru/20250916/udar-2042180851.html
Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025"
Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025"
Силы Балтийского флота нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морским целям в Балтийском море в рамках совместного стратегического учения (ССУ)... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:17:00+03:00
2025-09-16T11:17:00+03:00
2025-09-16T11:17:00+03:00
балтийское море
россия
белоруссия
шос
одкб
су-30см
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042178885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c064ce5ce8bac6925718c712c35e122e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы Балтийского флота нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морским целям в Балтийском море в рамках совместного стратегического учения (ССУ) "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" экипаж корвета "Стойкий", расчет берегового ракетного комплекса "Бал" и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили задачу по нанесению совместного ракетного удара крылатыми ракетами по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей условного противника", - говорится в сообщении. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041984272.html
балтийское море
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042178885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_400af0e1c7a15617738906abfe19e86e.jpg
Удар крылатыми ракетами на учениях "Запад-2025"
Силы Балтфлота на учениях "Запад-2025" нанесли удар крылатыми ракетами по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, сообщили в Минобороны России.
2025-09-16T11:17
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, россия, белоруссия, шос, одкб, су-30см, безопасность
Балтийское море, Россия, Белоруссия, ШОС, ОДКБ, Су-30СМ, Безопасность
Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025"
Силы ВМФ нанесли ракетный удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад"