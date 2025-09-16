https://ria.ru/20250916/udar-2042180851.html

Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025"

Силы ВМФ нанесли удар по целям в Балтийском море на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы Балтийского флота нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морским целям в Балтийском море в рамках совместного стратегического учения (ССУ) "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" экипаж корвета "Стойкий", расчет берегового ракетного комплекса "Бал" и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили задачу по нанесению совместного ракетного удара крылатыми ракетами по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей условного противника", - говорится в сообщении. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

