Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025"

2025-09-16T21:09:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетный удар по командному пункту бригады "противника" в ходе учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны РФ во вторник. "Ударные вертолеты Ми-28НМ с применением легкой управляемой ракеты Х-39 нанесли удар по командному пункту бригады противника в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что авиационный удар в глубину обороны противника наносился без входа в зону поражения противовоздушной обороны с дальности до 22 километров. Многоцелевая управляемая ракета Х-39 предназначена для поражения различных типов целей. На конечном этапе, при подлете к цели, ракета использует оптическую головку наведения, позволяющую с высокой точностью поразить цель, подчеркнули в российском военном ведомстве.

