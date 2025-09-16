Рейтинг@Mail.ru
Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
21:09 16.09.2025
Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025"
Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025"
Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетный удар по командному пункту бригады "противника" в ходе учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны РФ во... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:09:00+03:00
2025-09-16T21:09:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетный удар по командному пункту бригады "противника" в ходе учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны РФ во вторник. "Ударные вертолеты Ми-28НМ с применением легкой управляемой ракеты Х-39 нанесли удар по командному пункту бригады противника в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что авиационный удар в глубину обороны противника наносился без входа в зону поражения противовоздушной обороны с дальности до 22 километров. Многоцелевая управляемая ракета Х-39 предназначена для поражения различных типов целей. На конечном этапе, при подлете к цели, ракета использует оптическую головку наведения, позволяющую с высокой точностью поразить цель, подчеркнули в российском военном ведомстве.
2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, учения "запад-2025"
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Учения "Запад-2025"
Ми-28НМ нанесли удар по "противнику" в ходе учений "Запад-2025"

Ми-28НМ нанесли ракетный удар по противнику в ходе учений Запад-2025

© Минобороны РФ/TelegramРоссийский вертолет Ми-28НМ
Российский вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Минобороны РФ/Telegram
Российский вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вертолеты Ми-28НМ нанесли ракетный удар по командному пункту бригады "противника" в ходе учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино", сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Ударные вертолеты Ми-28НМ с применением легкой управляемой ракеты Х-39 нанесли удар по командному пункту бригады противника в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что авиационный удар в глубину обороны противника наносился без входа в зону поражения противовоздушной обороны с дальности до 22 километров.
Многоцелевая управляемая ракета Х-39 предназначена для поражения различных типов целей. На конечном этапе, при подлете к цели, ракета использует оптическую головку наведения, позволяющую с высокой точностью поразить цель, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино
Вчера, 20:44
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМУчения "Запад-2025"
 
 
