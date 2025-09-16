https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042310789.html

На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск

2025-09-16T18:36:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск создана в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана, говорится в справочных материалах к основному этапу "Запада-2025", который пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. "Для решения под объединенным командованием совместных задач в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск. Коалиционная группировка войск предназначена для подготовки совместных действий при проведении операции с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора", - отмечается в материалах. "B состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств - Буркина-Фасо, Конго и Мали. B совместном штабе коалиционной группировки войск проводится сбор, обобщение, анализ и оценка данных обстановки с целью её прогноза и сокращения сроков принятия решений", - говорится в справке.

