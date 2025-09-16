Рейтинг@Mail.ru
На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск - РИА Новости, 16.09.2025
18:36 16.09.2025
На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск
На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск
белоруссия
учения "запад-2025"
россия
бангладеш
индия
иран
белоруссия
россия
бангладеш
индия
иран
белоруссия, учения "запад-2025", россия, бангладеш, индия, иран
Белоруссия, Учения "Запад-2025", Россия, Бангладеш, Индия, Иран
На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск

Коалиционная группировка войск создана в ходе учения «Запад-2025»

© РИА Новости / Алексей Даничев
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск создана в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана, говорится в справочных материалах к основному этапу "Запада-2025", который пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
"Для решения под объединенным командованием совместных задач в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск. Коалиционная группировка войск предназначена для подготовки совместных действий при проведении операции с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора", - отмечается в материалах.
"B состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств - Буркина-Фасо, Конго и Мали. B совместном штабе коалиционной группировки войск проводится сбор, обобщение, анализ и оценка данных обстановки с целью её прогноза и сокращения сроков принятия решений", - говорится в справке.
Путин на учениях Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин приехал на полигон "Мулино", где проходят учения "Запад-2025"
БелоруссияУчения "Запад-2025"РоссияБангладешИндияИран
 
 
