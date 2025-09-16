https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042298951.html
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели - РИА Новости, 16.09.2025
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели
Коалиционная группировка войск России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" поразила наземные цели условного противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" поразила наземные цели условного противника, сообщили в Минобороны РФ."В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели
