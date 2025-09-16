Рейтинг@Mail.ru
18:13 16.09.2025 (обновлено: 18:28 16.09.2025)
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели
На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" поразила наземные цели условного противника, сообщили в Минобороны РФ."В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" поразила наземные цели условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.
Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"
Заголовок открываемого материала