На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели

На учениях "Запад" коалиционная группировка войск поразила наземные цели

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Коалиционная группировка войск России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" поразила наземные цели условного противника, сообщили в Минобороны РФ."В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.

