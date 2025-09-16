https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042242547.html

В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"

В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"

Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:25:00+03:00

2025-09-16T15:25:00+03:00

2025-09-16T15:25:00+03:00

безопасность

белоруссия

учения "запад-2025"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042047839_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_af123b52b2679c2ab87043eee2a9a8ed.jpg

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. "Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале. Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко. "Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба. Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко. Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.

https://ria.ru/20250916/oreshnik-2042213880.html

https://ria.ru/20250915/voennye-2042077380.html

https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, учения "запад-2025", в мире