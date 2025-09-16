Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042242547.html
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"
Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:25:00+03:00
2025-09-16T15:25:00+03:00
безопасность
белоруссия
учения "запад-2025"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042047839_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_af123b52b2679c2ab87043eee2a9a8ed.jpg
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. "Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале. Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко. "Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба. Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко. Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.
https://ria.ru/20250916/oreshnik-2042213880.html
https://ria.ru/20250915/voennye-2042077380.html
https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042047839_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_068fd7e898d12eca9501acf04cf5f07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, учения "запад-2025", в мире
Безопасность, Белоруссия, Учения "Запад-2025", В мире
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"

Муравейко: учения Запад-2025 обеспечили хорошую тактическую выучку войск

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
"Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале.
На земле и на суше: как проходят учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На учениях "Запад-2025" отработали планирование применения "Орешника"
Вчера, 13:37
Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко.
"Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба.
Американские военные, наблюдавшие за учениями Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Американские военные наблюдали за учениями "Запад-2025"
15 сентября, 17:35
Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко.
Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.
Снайперская винтовка на выставке вооружений на полигоне Борисовский в Минской области в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии
Вчера, 08:58
 
БезопасностьБелоруссияУчения "Запад-2025"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала