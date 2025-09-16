https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042242547.html
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"
Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:25:00+03:00
2025-09-16T15:25:00+03:00
2025-09-16T15:25:00+03:00
безопасность
белоруссия
учения "запад-2025"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042047839_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_af123b52b2679c2ab87043eee2a9a8ed.jpg
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. "Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале. Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко. "Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба. Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко. Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.
https://ria.ru/20250916/oreshnik-2042213880.html
https://ria.ru/20250915/voennye-2042077380.html
https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042047839_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_068fd7e898d12eca9501acf04cf5f07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, учения "запад-2025", в мире
Безопасность, Белоруссия, Учения "Запад-2025", В мире
В Генштабе Белоруссии оценили учения "Запад-2025"
Муравейко: учения Запад-2025 обеспечили хорошую тактическую выучку войск
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Завершающиеся совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" обеспечили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
"Говоря о промежуточных итогах, безусловно, нам еще предстоит проанализировать и детально рассмотреть весь тот перечень документов, который был отработан в ходе учений, детально проанализировать действия каждого объединения, соединения, воинской части. Но уже однозначно могу сказать, что мы получили хорошую тактическую и оперативную, полевую выучку войск", - приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что российские коллеги поделились с белорусскими военными боевым опытом. "Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность", - сказал Муравейко.
"Масштабные стратегические учения "Запад-2025" завершают свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончатся и сами учения. Учения завершаются тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации", - сказал начальник белорусского генштаба.
Среди важных итогов учений он назвал то, что белорусские военные научились бороться с беспилотными авиационными комплексами независимо от того, какого уровня этот комплекс, а ПВО сбило все воздушные цели, которые назначались для поражения. "Мы активно изучали формы и способы действий по штурму населенных пунктов, зачистке местности, захваченной незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Использовали современные средства передвижения… Мы рассматривали и активно применяли наши средства радиоэлектронной борьбы. Мы отработали и, я считаю, достигли достаточно хороших результатов в контрбатарейной борьбе", - сказал Муравейко.
Он добавил, что удовлетворен действиями ракетчиков и артиллеристов. "Наши солдаты и офицеры научились активно использовать нашу инфраструктуру, растительность, складки местности. Активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах", - добавил Муравейко.