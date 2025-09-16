https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042175653.html

Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025"

Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025"

Бомбардировщики Су-34 уничтожили инфраструктуру условного противника в рамках проведения совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2025", сообщило... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 уничтожили инфраструктуру условного противника в рамках проведения совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. "Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали практическое бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

