https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042175653.html
Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025"
Бомбардировщики Су-34 уничтожили инфраструктуру условного противника в рамках проведения совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2025", сообщило... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:57:00+03:00
2025-09-16T10:57:00+03:00
2025-09-16T10:57:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
одкб
шос
су-34
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бомбардировщики Су-34 уничтожили инфраструктуру условного противника в рамках проведения совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ. "Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали практическое бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250916/mo-2042150874.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, одкб, шос, су-34, учения "запад-2025"
Безопасность, Белоруссия, Россия, ОДКБ, ШОС, Су-34, Учения "Запад-2025"
Экипажи Су-34 отработали бомбометание на учениях "Запад-2025"
Су-34 уничтожили объекты условного противника на учениях "Запад-2025"