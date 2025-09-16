В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"
NYT: появление наблюдателей из США на учениях "Запад-2025" стало неожиданностью
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Появление наблюдателей из США на учениях "Запад-2025" в Белоруссии стало неожиданностью, пишет New York Times.
"Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединенные Штаты", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что присутствовавший на учениях репортер New York Times обратился к американским представителям, но они не захотели с ним говорить.
Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.
