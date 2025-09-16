https://ria.ru/20250916/uchenie-2042260193.html

В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"

В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Появление наблюдателей из США на учениях "Запад-2025" в Белоруссии стало неожиданностью, пишет New York Times. "Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединенные Штаты", — говорится в публикации. В статье отмечается, что присутствовавший на учениях репортер New York Times обратился к американским представителям, но они не захотели с ним говорить. Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.

