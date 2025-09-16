https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042139124.html

Убийце активиста Кирка может грозить расстрел

Убийце активиста Кирка может грозить расстрел - РИА Новости, 16.09.2025

Убийце активиста Кирка может грозить расстрел

Подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел, заявила глава минюста США, генпрокурор Пэм... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16

2025-09-16T05:05:00+03:00

2025-09-16T05:40:00+03:00

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел, заявила глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди."Обвинение будет предъявлено в убийстве первой степени. Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды в Юте", — сказала Бонди в интервью телеканалу Fox News.По ее словам, обвинение предъявят либо уже сегодня, либо позже на неделе.Бонди добавила, что назначение смертной казни крайне реально в Юте, а губернатор уже заявлял о готовности добиваться высшей меры наказания. При этом минюст может предъявить подозреваемому федеральные обвинения, если сочтет это необходимым для привлечения его к ответственности в полном объеме.Говоря об уликах, Бонди сообщила, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.Со своей стороны директор ФБР Кэш Патель заявил, что в переписке подозреваемый признался в покушении, а до этого говорил о намерении совершить преступление.Убийство сторонника ТрампаВ среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.

