Убийце активиста Кирка может грозить расстрел
В Юте убийце консервативного активиста Кирка может грозить расстрел
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемому по делу о покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел, заявила глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди.
По ее словам, обвинение предъявят либо уже сегодня, либо позже на неделе.
Бонди добавила, что назначение смертной казни крайне реально в Юте, а губернатор уже заявлял о готовности добиваться высшей меры наказания. При этом минюст может предъявить подозреваемому федеральные обвинения, если сочтет это необходимым для привлечения его к ответственности в полном объеме.
По данным газеты New York Post, подозреваемый в убийстве Кирка — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Телеканал CNN сообщил, что преступник признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем американским властям. В пятницу стало известно о его задержании.
Говоря об уликах, Бонди сообщила, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.
Со своей стороны директор ФБР Кэш Патель заявил, что в переписке подозреваемый признался в покушении, а до этого говорил о намерении совершить преступление.
В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
