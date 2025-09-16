https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042132778.html

В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад

Мужчина предстанет перед судом в Приморье за избиение шваброй до смерти, совершенное 11 лет назад, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом в Приморье за избиение шваброй до смерти, совершенное 11 лет назад, сообщает региональная прокуратура. "В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в смертельном избиении, совершенном 11 лет назад… (он - ред.) нанес ему (потерпевшему - ред.) не менее 19 ударов деревянной шваброй по голове и телу", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие установило, что в феврале 2014 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Черноморская в городе Артем, в результате ссоры из-за денег причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. Последний скончался от полученных травм в больнице. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

