https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042132778.html
В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад
В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад - РИА Новости, 16.09.2025
В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад
Мужчина предстанет перед судом в Приморье за избиение шваброй до смерти, совершенное 11 лет назад, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T03:01:00+03:00
2025-09-16T03:01:00+03:00
2025-09-16T03:01:00+03:00
происшествия
россия
артем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина предстанет перед судом в Приморье за избиение шваброй до смерти, совершенное 11 лет назад, сообщает региональная прокуратура. "В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в смертельном избиении, совершенном 11 лет назад… (он - ред.) нанес ему (потерпевшему - ред.) не менее 19 ударов деревянной шваброй по голове и телу", - говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие установило, что в феврале 2014 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Черноморская в городе Артем, в результате ссоры из-за денег причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. Последний скончался от полученных травм в больнице. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250911/vladivostok-2041103853.html
https://ria.ru/20250822/ubiystvo-2036991033.html
россия
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, артем
Происшествия, Россия, Артем
В Приморье мужчина пойдет под суд за убийство, совершенное 11 лет назад
В Приморье мужчина пойдет под суд за избиение до смерти шваброй 11 лет назад