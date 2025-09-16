В США восстановили путь подозреваемого в убийстве активиста Кирка

https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042130560.html

Следователи в США восстановили путь подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в день покушения, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следователи в США восстановили путь подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в день покушения, сообщает газета New York Post. "На недавно обнародованных кадрах видно, как подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон движется по жилой улице недалеко от Университета долины Юта всего за несколько часов до стрельбы в прошлую среду", - пишет газета. Отмечается, что в 8.23 камеры зафиксировали, как Робинсон ехал на автомобиле марки Dodge, на котором позднее прибыл в университет, где проходило мероприятие с участием Кирка. Полтора часа спустя Робинсон идет по улице в красной футболке и серых шортах. Позднее, уже после покушения, камеры наблюдения запечатлели, как он убегает с места преступления, будучи одетым во все черное. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

