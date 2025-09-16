https://ria.ru/20250916/ubiystvo--2042320245.html

Суд на Урале оправдал экс-милиционера, обвиненного в убийстве в 1999 году

происшествия

урал

екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера Антона Боровика, которого обвиняли по делу об убийстве, совершенном в 1999 году, сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, осенью 1999 года Боровик, являвшийся на тот момент оперуполномоченным Кировского РУВД, принял участие в убийстве двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, которых он и его соучастники вывезли в лесополосу, где подвергли пыткам, а затем задушили, спрятав трупы в специально выкопанной яме. "Оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным событие преступлений. Оправданный Боровик освобожден из-под стражи в зале суда немедленно. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановлен оправдательный приговор, которым Боровик признан невиновным в инкриминируемых ему деяниях и оправдан. За ним признано право на реабилитацию", - рассказали в пресс-службе суда. В сообщении также отмечается, что после вступления приговора в силу уголовное дело будет направлено следствию для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

