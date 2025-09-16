https://ria.ru/20250916/turtsiya-2042125222.html

В Турции запретили показ фрагмента сериала "Клюквенный шербет"

СТАМБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Турецкий Верховный совет по радио и телевидению (RTÜK) постановил удалить со всех онлайн-платформ фрагмент серии нового сезона популярного сериала "Клюквенный шербет" (Kızılcık Şerbeti) после многочисленных жалоб зрителей, сценаристка сериала задержана, сообщил в ночь на вторник портал T24. Четвертый сезон сериала стартовал на телеканале Show TV 12 сентября и вызвал гневную реакцию многих поклонников, начавших в соцсетях кампанию за прекращение показа. По их мнению, начатая сценаристами линия любви между двумя ключевыми персонажами "аморальна". "Верховный совет, особенно в "Год семьи", не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры", — заявил глава совета Эбубекир Шахин. Также он сообщил о начатой проверке в отношении сериала. Вскоре фрагмент серии был удален со всех онлайн-платформ. В то же время в Стамбуле была задержана сценаристка сериала Мерве Гёнтем, о чем порталу сообщил ее адвокат Гирай Кемер. Суть обвинений на данный момент не ясна, отметил юрист, но подчеркнул, что имя сценаристки всплыло в связи с цитатой героини другого сериала, демонстрировавшегося на экранах еще четыре года назад. В частности героиня сериала рассуждала, что "не испытывает дискомфорта от того, что занимается сексом за деньги", отмечает канал. В Турции 2025 год объявлен годом семьи. Суд в Стамбуле 11 сентября постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе телеканала Show TV.

