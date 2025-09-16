https://ria.ru/20250916/trevoga-2042134791.html
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
2025-09-16
2025-09-16T03:32:00+03:00
2025-09-16T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения", - написал он. Губернатор отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
саратовская область
