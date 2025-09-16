https://ria.ru/20250916/trevoga-2042134791.html

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T03:32:00+03:00

2025-09-16T03:32:00+03:00

2025-09-16T03:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения", - написал он. Губернатор отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, роман бусаргин, безопасность