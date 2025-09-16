https://ria.ru/20250916/trevoga-2042127393.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T01:23:00+03:00
2025-09-16T01:23:00+03:00
2025-09-16T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников