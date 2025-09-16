https://ria.ru/20250916/tramp-2042354550.html

Самолет Трампа приземлился в Лондоне

Самолет Трампа приземлился в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2025

Самолет Трампа приземлился в Лондоне

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, следует из трансляции в YouTube. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T23:15:00+03:00

2025-09-16T23:15:00+03:00

2025-09-16T23:19:00+03:00

в мире

лондон

сша

великобритания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, следует из трансляции в YouTube.Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

https://ria.ru/20250915/britaniya-2041859508.html

лондон

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, сша, великобритания, дональд трамп