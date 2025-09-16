https://ria.ru/20250916/tramp-2042354550.html
Самолет Трампа приземлился в Лондоне
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, следует из трансляции в YouTube. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:15:00+03:00
2025-09-16T23:15:00+03:00
2025-09-16T23:19:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Лондоне, следует из трансляции в YouTube.Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом