Трамп раскритиковал журналиста из Австралии за вопрос о бизнесе - РИА Новости, 16.09.2025
22:46 16.09.2025
Трамп раскритиковал журналиста из Австралии за вопрос о бизнесе
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о его бизнес-деятельности, заявив, что управлением компаний занимаются его дети, а сам он сосредоточен на работе главы государства, инцидент транслировался в эфире телеканала Bloomberg TV. "Я не веду активной деятельности, бизнесом управляют мои дети. Я же нахожусь здесь, в Белом доме", — сказал Трамп. После этого он поинтересовался, откуда его собеседник. Когда журналист ответил, что представляет Австралийскую вещательную корпорацию (ABC), президент США добавил: "Вы вредите Австралии, и я расскажу об этом вашему лидеру, который скоро приедет ко мне". Трамп также отметил, что лично вкладывает собственные средства в строительство крупнейшего в мире бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, назвав это вкладом "для страны".
Трамп раскритиковал журналиста из Австралии за вопрос о бизнесе

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о его бизнес-деятельности, заявив, что управлением компаний занимаются его дети, а сам он сосредоточен на работе главы государства, инцидент транслировался в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Я не веду активной деятельности, бизнесом управляют мои дети. Я же нахожусь здесь, в Белом доме", — сказал Трамп.
После этого он поинтересовался, откуда его собеседник. Когда журналист ответил, что представляет Австралийскую вещательную корпорацию (ABC), президент США добавил: "Вы вредите Австралии, и я расскажу об этом вашему лидеру, который скоро приедет ко мне".
Трамп также отметил, что лично вкладывает собственные средства в строительство крупнейшего в мире бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, назвав это вкладом "для страны".
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
Вчера, 21:08
