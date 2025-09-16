https://ria.ru/20250916/tramp-2042350296.html

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме - РИА Новости, 16.09.2025

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября. "Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

