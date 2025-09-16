Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме - РИА Новости, 16.09.2025
22:05 16.09.2025
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 РИА Новости, 16.09.2025
в мире
израиль
сша
доха
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября. "Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
в мире, израиль, сша, доха, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Доха, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме

Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его на встречу в Белый дом 29 сентября

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября.
"Мы говорили (с Трампом - ред.) несколько раз после удара (по Дохе - ред.), в том числе вчера (в понедельник - ред.). Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
