https://ria.ru/20250916/tramp-2042345299.html
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:21:00+03:00
2025-09-16T21:21:00+03:00
2025-09-16T21:21:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. "Республиканцы собираются провести промежуточный съезд, чтобы продемонстрировать наши достижения после президентских выборов 2024 года. Время и место будут определены позже. Следите за новостями, это будет грандиозное и очень захватывающее событие", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042343635.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд
Трамп: республиканцы проведут промежуточный съезд для рассказа о достижениях