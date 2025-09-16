https://ria.ru/20250916/tramp-2042345299.html

Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. РИА Новости, 16.09.2025

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. "Республиканцы собираются провести промежуточный съезд, чтобы продемонстрировать наши достижения после президентских выборов 2024 года. Время и место будут определены позже. Следите за новостями, это будет грандиозное и очень захватывающее событие", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

