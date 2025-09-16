Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/tramp-2042345299.html
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:21:00+03:00
2025-09-16T21:21:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее. "Республиканцы собираются провести промежуточный съезд, чтобы продемонстрировать наши достижения после президентских выборов 2024 года. Время и место будут определены позже. Следите за новостями, это будет грандиозное и очень захватывающее событие", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042343635.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп сообщил, что республиканцы проведут промежуточный съезд

Трамп: республиканцы проведут промежуточный съезд для рассказа о достижениях

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы проведут промежуточный съезд, и пообещал объявить о датах позднее.
"Республиканцы собираются провести промежуточный съезд, чтобы продемонстрировать наши достижения после президентских выборов 2024 года. Время и место будут определены позже. Следите за новостями, это будет грандиозное и очень захватывающее событие", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
У страны серьезные проблемы: Трамп ответил на вопрос о поставках Patriot на Украину - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
Вчера, 21:08
 
СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала