Трамп заявил, что провел чудесный разговор с премьером Индии
Трамп заявил, что провел чудесный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп заявил, что провел чудесный разговор с премьером Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "чудесный разговор" с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его за поддержку урегулирования... РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "чудесный разговор" с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его за поддержку урегулирования конфликта между Россией и Украиной. "Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
