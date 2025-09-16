https://ria.ru/20250916/tramp-2042343635.html
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса - РИА Новости, 16.09.2025
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:08:00+03:00
2025-09-16T21:08:00+03:00
2025-09-16T21:59:00+03:00
в мире
великобритания
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042349678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24bb768820b7543772b26d84413f5f4d.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении.Так он ответил на вопрос украинского журналиста о том, когда ВСУ получат 17 систем Patriot, анонсированных американским лидером в июле."У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть", — сказал он.Президент США также подчеркнул, что готов приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.Трамп прибывает в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Ожидается, что американский лидер прилетит в Великобританию около 21.00 по местному времени (23.00 мск), после чего проследует в замок Виндзора. Официальные мероприятия начнутся в среду.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html
https://ria.ru/20250916/tramp-2042269958.html
великобритания
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042349678_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_8886889e6f692e2943580fe794b3bfda.jpg
"У страны серьезные проблемы": Трамп ответил на вопрос о поставках Patriot на Украину
У Дональда Трампа спросили, когда Киев получит анонсированные ранее 17 систем Patriot, на что президент США ответил, что у Украины серьёзные проблемы.
2025-09-16T21:08
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, сша, дональд трамп
В мире, Великобритания, Украина, США, Дональд Трамп
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
Трамп заявил, что у Украины большие проблемы