"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил, что Киев находится в очень сложном положении.Так он ответил на вопрос украинского журналиста о том, когда ВСУ получат 17 систем Patriot, анонсированных американским лидером в июле."У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть", — сказал он.Президент США также подчеркнул, что готов приложить усилия к прекращению конфликта на Украине.Трамп прибывает в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Ожидается, что американский лидер прилетит в Великобританию около 21.00 по местному времени (23.00 мск), после чего проследует в замок Виндзора. Официальные мероприятия начнутся в среду.

