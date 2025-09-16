https://ria.ru/20250916/tramp-2042333959.html
New York Times отреагировала на иск Трампа о клевете
New York Times отреагировала на иск Трампа о клевете - РИА Новости, 16.09.2025
New York Times отреагировала на иск Трампа о клевете
Представитель американской газеты New York Times отреагировал на иск о клевете, поданный против нее президентом США Дональдом Трампом, заявив, что данный иск не РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представитель американской газеты New York Times отреагировал на иск о клевете, поданный против нее президентом США Дональдом Трампом, заявив, что данный иск не имеет под собой никаких оснований. Во вторник Трамп заявил о подаче иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нём. "Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Он не содержит никаких законных правовых оснований и, наоборот, представляет собой попытку заглушить и оттолкнуть от независимого освещения событий", - приводит New York Times в публикации слова своего неназванного представителя. Представитель добавил, что газета New York Times продолжит "решительно и беспристрастно придерживаться фактов" и отстаивать право журналистов задавать вопросы от имени американского народа.
