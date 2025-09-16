Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
17:16 16.09.2025
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти - РИА Новости, 16.09.2025
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
Заявления президента США Дональда Трампа, призывающего Европу отказаться от закупок российской нефти, не содержат какой-либо новизны, заявил журналистам... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа, призывающего Европу отказаться от закупок российской нефти, не содержат какой-либо новизны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не думаю, что здесь есть какой-то элемент новизны. Позиция администрации США относительно того, что и в этой сфере, в сфере поставок углеводородов на мировые рынки, США должны стать бесспорным лидером и, по сути дела, навязать свою продукцию, в частности, союзникам в Европе, по ценам, которые просто не сопоставимы с тем, что предлагаем мы - эта позиция корнями уходит в первый срок президентства Трампа", - сказал Рябков журналистам.Рябков отметил, что в России есть "форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают"."Наши компании, энергетики и экономический блок правительства знают, как себя вести в этой ситуации. Здесь нет повода для дополнительных каких-то ненужных спекуляций", - отметил замминистра."Для нас главное, что администрация США привержена выправлению отношений. Встреча в Анкоридже и мощный импульс, который лидеры придали движению именно в этом направлении, показало всему миру, что к чему, и мы работаем именно в этих рамках", - заключил Рябков.
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти

Рябков: в словах Трампа с призывом к ЕС перестать покупать нефть РФ нет новизны

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа, призывающего Европу отказаться от закупок российской нефти, не содержат какой-либо новизны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не думаю, что здесь есть какой-то элемент новизны. Позиция администрации США относительно того, что и в этой сфере, в сфере поставок углеводородов на мировые рынки, США должны стать бесспорным лидером и, по сути дела, навязать свою продукцию, в частности, союзникам в Европе, по ценам, которые просто не сопоставимы с тем, что предлагаем мы - эта позиция корнями уходит в первый срок президентства Трампа", - сказал Рябков журналистам.
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Politico: ЕС не может убедить Турцию отказаться от поставок нефти из России
15 сентября, 13:51
Рябков отметил, что в России есть "форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают".
"Наши компании, энергетики и экономический блок правительства знают, как себя вести в этой ситуации. Здесь нет повода для дополнительных каких-то ненужных спекуляций", - отметил замминистра.
"Для нас главное, что администрация США привержена выправлению отношений. Встреча в Анкоридже и мощный импульс, который лидеры придали движению именно в этом направлении, показало всему миру, что к чему, и мы работаем именно в этих рамках", - заключил Рябков.
Всем приготовиться — нефть дешевеет надолго
Вчера, 08:00
Всем приготовиться — нефть дешевеет надолго
Вчера, 08:00
 
