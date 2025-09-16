https://ria.ru/20250916/tramp-2042277155.html

Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа, призывающего Европу отказаться от закупок российской нефти, не содержат какой-либо новизны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не думаю, что здесь есть какой-то элемент новизны. Позиция администрации США относительно того, что и в этой сфере, в сфере поставок углеводородов на мировые рынки, США должны стать бесспорным лидером и, по сути дела, навязать свою продукцию, в частности, союзникам в Европе, по ценам, которые просто не сопоставимы с тем, что предлагаем мы - эта позиция корнями уходит в первый срок президентства Трампа", - сказал Рябков журналистам.Рябков отметил, что в России есть "форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают"."Наши компании, энергетики и экономический блок правительства знают, как себя вести в этой ситуации. Здесь нет повода для дополнительных каких-то ненужных спекуляций", - отметил замминистра."Для нас главное, что администрация США привержена выправлению отношений. Встреча в Анкоридже и мощный импульс, который лидеры придали движению именно в этом направлении, показало всему миру, что к чему, и мы работаем именно в этих рамках", - заключил Рябков.

