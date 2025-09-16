Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть
16:56 16.09.2025
Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России.Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения."Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России.
Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
"Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Всем приготовиться — нефть дешевеет надолго
Вчера, 08:00
 
