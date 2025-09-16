Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 16.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 16.09.2025 (обновлено: 18:46 16.09.2025)
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Владимир Зеленский должен пойти на сделку по Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен пойти на сделку по Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Зеленскому придется заключить сделку", — сказал он журналистам перед вылетом в Великобританию.Глава Белого дома добавил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом ему, вероятно, придется быть с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".Также он снова призвал европейские страны перестать покупать российскую нефть.Выпад Зеленского в адрес ТрампаВ недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы.Также Зеленский выступил с утверждением, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала принять определенные гарантии безопасности. В то же время он раскритиковал саммит на Аляске, утверждая, что глава Белого дома там "слишком много дал" России. Как пишет "Страна.ua", эти заявления можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны и Трампом с другой.Позиция России по переговорамВладимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.Говоря о возможной встрече с Зеленским, Путин подчеркивал, что если тот готов к ней, то пусть приезжает в Москву. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский должен пойти на сделку по Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Зеленскому придется заключить сделку", — сказал он журналистам перед вылетом в Великобританию.
Глава Белого дома добавил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом ему, вероятно, придется быть с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".
Также он снова призвал европейские страны перестать покупать российскую нефть.

В субботу Трамп сообщил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы при выполнении этого условия. По его мнению, оно может сыграть роль в прекращении украинского конфликта.

Выпад Зеленского в адрес Трампа

В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы.
Также Зеленский выступил с утверждением, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала принять определенные гарантии безопасности. В то же время он раскритиковал саммит на Аляске, утверждая, что глава Белого дома там "слишком много дал" России.
Как пишет "Страна.ua", эти заявления можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны и Трампом с другой.
Позиция России по переговорам

Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.
Говоря о возможной встрече с Зеленским, Путин подчеркивал, что если тот готов к ней, то пусть приезжает в Москву. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.
