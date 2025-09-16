https://ria.ru/20250916/tramp-2042269958.html
Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины
Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:53:00+03:00
2025-09-16T16:53:00+03:00
2025-09-16T17:00:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе"."Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.
россия
украина
сша
