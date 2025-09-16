https://ria.ru/20250916/tramp-2042269958.html

Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины

Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.09.2025

Трамп заявил, что ему придется находиться на переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:53:00+03:00

2025-09-16T16:53:00+03:00

2025-09-16T17:00:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе"."Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.

https://ria.ru/20250903/zakharova-2039264138.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп