Пушков назвал убийство Кирка предупреждением Трампу

Пушков назвал убийство Кирка предупреждением Трампу

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка может рассматриваться как некое предупреждение Дональду Трампу, поскольку Кирк отстаивал те же ценности, что и президент США, выступал против активного участия США в войне на Украине, считает сенатор Алексей Пушков. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "...Убийство консервативного активиста Чарли Кирка, кстати очень популярного среди молодежи, может рассматриваться и как некое предупреждение Дональду Трампу", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что Чарли Кирк отстаивал те же ценности, что и Дональд Трамп, выступал против активного участия США в войне на Украине. "А за взгляды, противоречащие идеологии леволиберальной диктатуры, как хорошо известно тому же Трампу, в сегодняшней Америке можно поплатиться жизнью. И поскольку она носит в себе так называемую культуру политического убийства как неустранимый зародыш, то остается задаться лишь одним вопросом: кто следующий?" - отметил законодатель. Пушков добавил, что в ответ на убийство Кирка экс-президент США Барак Обама, откровенный враг и Трампа, и людей, подобных Кирку, отделался дежурной фразой - "политическому насилию нет места в американской демократии". "Вслед за ним то же самое дословно повторила не имеющая, как хорошо известно, ни одной собственной мысли, но пожелавшая тоже отметиться на сей счет Камала Харрис. Однако оба заявления сколь лицемерны, столь и лживы", - подчеркнул он. Политическое насилие, напротив, является неотъемлемой частью так называемой американской демократии. Для него в ней не просто есть место, для него отведено почетное место, написал Пушков. "Вероятное отравление Франклина Рузвельта, убийство Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, покушение на Дональда Трампа, а теперь и убийство Чарли Кирка говорят о том, что Америка не способна жить без политического насилия. Только с лета прошлого года было пять покушений на политиков в США", - указал сенатор. И здесь, по его словам, даже не столь важно, являлись ли все эти убийства и покушения результатами заговора, или делом рук одиночек. "Вывод однозначен: политическая культура США предполагает и несет в себе как неустранимый зародыш, как отвратительную личинку, так называемую "культуру политического убийства", - заключил Пушков.

