https://ria.ru/20250916/tramp-2042146185.html
Трамп подал иск против New York Times
Трамп подал иск против New York Times - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп подал иск против New York Times
Президент США Дональд Трамп заявил о подаче иска на газету New York Times с требованием 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:03:00+03:00
2025-09-16T07:03:00+03:00
2025-09-16T07:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
the new york times
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о подаче иска на газету New York Times с требованием 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нем. "Для меня большая честь подать иск о клевете и опорочении репутации на сумму 15 миллиардов долларов против New York Times", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250909/vens--2040715927.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, the new york times
В мире, США, Дональд Трамп, The New York Times
Трамп подал иск против New York Times
Трамп подал в суд на New York Times за клевету и опорочение репутации