Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США
01:41 16.09.2025
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США
Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране.
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране."Знаете, свобода слова означает, что ты можешь сжечь американский флаг. По-моему, это ужасно… Мы собираемся это оспорить, и, я думаю, очень скоро. Это насилие", - сказал он журналистам в Белом доме.Трамп подчеркнул, что считает сожжение американского флага подстрекательством к насилию, которое также провоцирует беспорядки в стране."Я хочу, чтобы любой, кто сжигает американский флаг, отправился в тюрьму", - заключил президент США.
2025
в мире, сша, дональд трамп
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране.
"Знаете, свобода слова означает, что ты можешь сжечь американский флаг. По-моему, это ужасно… Мы собираемся это оспорить, и, я думаю, очень скоро. Это насилие", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что считает сожжение американского флага подстрекательством к насилию, которое также провоцирует беспорядки в стране.
"Я хочу, чтобы любой, кто сжигает американский флаг, отправился в тюрьму", - заключил президент США.
