Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США

Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США - РИА Новости, 16.09.2025

Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США

Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T01:41:00+03:00

2025-09-16T01:41:00+03:00

2025-09-16T01:49:00+03:00

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране."Знаете, свобода слова означает, что ты можешь сжечь американский флаг. По-моему, это ужасно… Мы собираемся это оспорить, и, я думаю, очень скоро. Это насилие", - сказал он журналистам в Белом доме.Трамп подчеркнул, что считает сожжение американского флага подстрекательством к насилию, которое также провоцирует беспорядки в стране."Я хочу, чтобы любой, кто сжигает американский флаг, отправился в тюрьму", - заключил президент США.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

