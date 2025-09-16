https://ria.ru/20250916/tramp-2042128521.html
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США
Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T01:41:00+03:00
2025-09-16T01:41:00+03:00
2025-09-16T01:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США как подстрекательство к насилию в стране."Знаете, свобода слова означает, что ты можешь сжечь американский флаг. По-моему, это ужасно… Мы собираемся это оспорить, и, я думаю, очень скоро. Это насилие", - сказал он журналистам в Белом доме.Трамп подчеркнул, что считает сожжение американского флага подстрекательством к насилию, которое также провоцирует беспорядки в стране."Я хочу, чтобы любой, кто сжигает американский флаг, отправился в тюрьму", - заключил президент США.
https://ria.ru/20250913/ssha-2041705912.html
https://ria.ru/20250915/tramp-2042121712.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b73b051cafa9918769897a485d399839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал добиваться наказания за сожжение флага США
Трамп пообещал добиваться тюремных сроков за сожжение флага США