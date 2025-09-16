Трамп заявил, что не знает о громком убийстве демократов в Миннесоте
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не вспомнил о громком убийстве в Миннесоте спикера палаты представителей Мелиссы Хортман, которое произошло в начале лета.
"Я не знаком, кто?" - спросил Трамп в Белом доме у журналистки, которая поинтересовалась, почему в память о демократах не приспускали флаги, как в память об убитом в Юте консервативном активисте Чарли Кирке.
Трамп заявил, что не думал об этом, потому что его не просил губернатор штата.
В июне губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
Как сообщала газета New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Трамп назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
Убийство Кирка произошло в Юте 10 сентября.
