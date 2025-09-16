https://ria.ru/20250916/tramp-2042124556.html

Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара."Он не будет наносить удары по Катару", - заверил президент США в Белом доме на вопрос журналистов о возможности новых ударов со стороны Израиля.Трамп подчеркнул, что Доха является "очень хорошим" союзником Вашингтона, хотя "многие люди не знают об этом".

