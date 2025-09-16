Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару - РИА Новости, 16.09.2025
00:43 16.09.2025 (обновлено: 00:52 16.09.2025)
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара."Он не будет наносить удары по Катару", - заверил президент США в Белом доме на вопрос журналистов о возможности новых ударов со стороны Израиля.Трамп подчеркнул, что Доха является "очень хорошим" союзником Вашингтона, хотя "многие люди не знают об этом".
израиль, катар, в мире, дональд трамп, удар израиля по делегации хамас в дохе, сша
Израиль, Катар, В мире, Дональд Трамп, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара.
"Он не будет наносить удары по Катару", - заверил президент США в Белом доме на вопрос журналистов о возможности новых ударов со стороны Израиля.
Трамп подчеркнул, что Доха является "очень хорошим" союзником Вашингтона, хотя "многие люди не знают об этом".
ИзраильКатарВ миреДональд ТрампУдар Израиля по делегации ХАМАС в ДохеСША
 
 
