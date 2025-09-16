https://ria.ru/20250916/tramp-2042124556.html
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. РИА Новости, 16.09.2025
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара."Он не будет наносить удары по Катару", - заверил президент США в Белом доме на вопрос журналистов о возможности новых ударов со стороны Израиля.Трамп подчеркнул, что Доха является "очень хорошим" союзником Вашингтона, хотя "многие люди не знают об этом".
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
